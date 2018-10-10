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19:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии: что известно о подозреваемом?

В Германии задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Мариновой. Власти Болгарии назвали имя задержанного — Северин Красимиров.

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Источник: AFP 2018

Как сообщил министр внутренних дел страны Младен Маринов, образцы ДНК, взятые на месте преступления, совпадают с ДНК задержанного.

Пока у правоохранительных органов Болгарии нет никаких подтверждений тому, что убийство журналистки было связано с ее профессиональной деятельностью.

Маринова была ведущей программы «Детектор» на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС.

Генпрокурор Сотир Цацаров заявил, что пока версия убийства в связи с профессиональной деятельностью не исключается, но не является основной. По словам Цацарова, обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о спонтанном нападении, главной целью которого было изнасилование.

«Мы собрали много улик, которые говорят в пользу виновности этого человека [Красимирова]. Ему заочно были предъявлены обвинения в двух преступлениях — в изнасиловании и умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью», — заявил Цацаров.

Цветы и свечи в память о Виктории Мариновой в городе Русе | Источник: AFP 2018

Что известно о подозреваемом?

Северин Красимиров был задержан в Германии по запросу болгарских властей. Полиция Германии подтвердила, что в городе Штаде был задержан 20-летний гражданин Болгарии. Он должен предстать перед судом в среду.

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Красимиров приехал в Германию из Болгарии в минувшее воскресенье — на следующий день после убийства Мариновой, пишет болгарское издание 168 Chasa.

Тело болгарской журналистки Виктории Мариновой со следами ударов по голове и удушения нашли в парке в городе Руcе в минувшее воскресенье. При себе у нее не было телефона, ключей от машины и очков. Как установило следствие, перед убийством она была изнасилована.

Гостями последней программы Мариновой были журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые за несколько дней до этого, как они утверждают, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

10 сентября болгарское издание «Буйвол», где работали Стоянов и Биро, в рамках финансируемой ЕС серии журналистских расследований опубликовало материал о коррупционных схемах, в которых, как утверждалось, участвовали местные бизнесмены, политики и даже, как было сказано, российские олигархи.

Журналисты утверждали, что в центре схемы — консультационная компания, которая находит подрядчиков для инвестиционных проектов Евросоюза в Болгарии.

Эти обстоятельства спровоцировали разговоры о том, что Маринова была убита из-за ее профессиональной деятельности.

Собственник портала «Буйвол» Асен Йорданов в беседе с Ассошиэйтед Пресс заявил, что считает убийство Мариновой предупреждением журналистам.

«Смерть Виктории — это жестокое убийство, это казнь. Это было что-то вроде предупреждения», — сказал он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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