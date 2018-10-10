Убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии: что известно о подозреваемом?

Как сообщил министр внутренних дел страны Младен Маринов, образцы ДНК, взятые на месте преступления, совпадают с ДНК задержанного.
Пока у правоохранительных органов Болгарии нет никаких подтверждений тому, что убийство журналистки было связано с ее профессиональной деятельностью.
Маринова была ведущей программы «Детектор» на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС.
Генпрокурор Сотир Цацаров заявил, что пока версия убийства в связи с профессиональной деятельностью не исключается, но не является основной. По словам Цацарова, обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о спонтанном нападении, главной целью которого было изнасилование.
«Мы собрали много улик, которые говорят в пользу виновности этого человека [Красимирова]. Ему заочно были предъявлены обвинения в двух преступлениях — в изнасиловании и умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью», — заявил Цацаров.
Цветы и свечи в память о Виктории Мариновой в городе Русе | Источник:AFP 2018
Что известно о подозреваемом?
Северин Красимиров был задержан в Германии по запросу болгарских властей. Полиция Германии подтвердила, что в городе Штаде был задержан 20-летний гражданин Болгарии. Он должен предстать перед судом в среду.
Красимиров приехал в Германию из Болгарии в минувшее воскресенье — на следующий день после убийства Мариновой, пишет болгарское издание 168 Chasa.
Тело болгарской журналистки Виктории Мариновой со следами ударов по голове и удушения нашли в парке в городе Руcе в минувшее воскресенье. При себе у нее не было телефона, ключей от машины и очков. Как установило следствие, перед убийством она была изнасилована.
Гостями последней программы Мариновой были журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые за несколько дней до этого, как они утверждают, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.
10 сентября болгарское издание «Буйвол», где работали Стоянов и Биро, в рамках финансируемой ЕС серии журналистских расследований опубликовало материал о коррупционных схемах, в которых, как утверждалось, участвовали местные бизнесмены, политики и даже, как было сказано, российские олигархи.
Журналисты утверждали, что в центре схемы — консультационная компания, которая находит подрядчиков для инвестиционных проектов Евросоюза в Болгарии.
Эти обстоятельства спровоцировали разговоры о том, что Маринова была убита из-за ее профессиональной деятельности.
Собственник портала «Буйвол» Асен Йорданов в беседе с Ассошиэйтед Пресс заявил, что считает убийство Мариновой предупреждением журналистам.
«Смерть Виктории — это жестокое убийство, это казнь. Это было что-то вроде предупреждения», — сказал он.
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