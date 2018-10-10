Адвокат Кокорина просил следователя перенести допрос футболиста

Источник: РИА "Новости"

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что смысла идти на допрос «в ночь» нет, когда можно допросить спокойно завтра с утра.

На вопрос, когда Кокорин собирается явиться к следователю, адвокат ответил: «Я не принимаю решения по поводу похода к следователю».

Адвокат также ответил на вопрос, знал ли футболист о том, что в случае неявки ему может грозить федеральный розыск. «Для объявления в розыск есть специальная процедура. Так скоро это не происходит, поэтому это блеф», — сказал Сайгитов.

Как ранее сообщал официальный представитель столичной полиции Юрий Титов, Кокорину был дан срок до 18:00 для прихода к следователю, после чего ГУ МВД может объявить его в федеральный розыск. Он добавил, что футболист Павел Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Ранее московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов Мамаева и Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ — максимальный срок наказания два года заключения). Однако сегодня стало известно, что Мамаев и Кокорин стали фигурантами дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ — предусматривает более суровое наказание).

Футболисты за одно утро устроили две драки в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.