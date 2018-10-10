Александр Кокорин явился в московскую полицию

Об этом ТАСС сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сказала она.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство» по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице. Мамаев явился в полицию за несколько часов до Кокорина.