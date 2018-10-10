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19:38 (мск), источник: ТАСС

Александр Кокорин явился в московскую полицию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Футболист Александр Кокорин вслед за Павлом Мамаевым пришел в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по уголовному делу о хулиганстве, фигурантами которого стали оба спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи», — сказала она.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство» по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице. Мамаев явился в полицию за несколько часов до Кокорина.

Кокорину и Мамаеву дали срок до 18:00 для дачи объяснений в ГУ МВД
Во время загрузки произошла ошибка.
18:12 (мск)© Ньюстюб
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