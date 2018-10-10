Адвокат Дениса Пака не исключил появления новых статей в деле о драке с футболистами

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Адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян не исключает появления дополнительных статей в уголовном деле об избиении чиновника российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом Удунян заявил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Мы не исключаем, что будут еще дополнительные статьи, потому что у одного из моих доверителей, непосредственно у Пака Дениса Климентьевича, состояние здоровья не такое хорошее. Геннадий Удунян Адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака

По словам Удуняна, в ближайшее время Паку будет назначена медицинская экспертиза. «По предварительному осмотру, у него закрытая черепно-мозговая травма», — сказал адвокат.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство» по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице. Мамаев в среду явился в полицию.

По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел около 08:30 мск 8 октября, когда несколько мужчин напали на водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин». Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). После этого компания переместилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где был избит Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.