В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов «Белых касок»

Источник: РИА Новости

Стычки между двумя террористическими организациями произошли накануне.

«В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации “Белые каски”», — говорится в сообщении.

Сторонники ИГ* похитили из штаба боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам*» два баллона с хлором. Их доставили на юг провинции Алеппо и передали террористам группировки «Харрас Ад-Дин*».

В Центре по примирению подчеркнули, что страны Запада, планировавшие провокации против сирийских правительственных войск при участии боевиков, не учли сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.

«В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ*, действия которых предсказать невозможно», — заключили в Центре по примирению.

После инцидента Минобороны опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как боевики увозят похищенные бочки с хлором. Ведомство также разместило фотографии с места инцидента с соответствующими пояснениями.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-133441491&id=456240487&hash=534b8294d00b03c1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.