В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов «Белых касок»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Террористы ИГ* напали на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам*» в сирийском населенном пункте Латамне, сообщил российский Центр по примирению.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Террористы ИГ* напали на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам*» в сирийском населенном пункте Латамне, сообщил российский Центр по примирению.
Стычки между двумя террористическими организациями произошли накануне.
«В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации “Белые каски”», — говорится в сообщении.
В Центре по примирению подчеркнули, что страны Запада, планировавшие провокации против сирийских правительственных войск при участии боевиков, не учли сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.
«В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ*, действия которых предсказать невозможно», — заключили в Центре по примирению.
После инцидента Минобороны опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как боевики увозят похищенные бочки с хлором. Ведомство также разместило фотографии с места инцидента с соответствующими пояснениями.
*Террористическая организация, запрещенная в России