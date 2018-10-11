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05:19 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов «Белых касок»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Террористы ИГ* напали на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам*» в сирийском населенном пункте Латамне, сообщил российский Центр по примирению.

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Источник: РИА Новости

Стычки между двумя террористическими организациями произошли накануне.

«В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации “Белые каски”», — говорится в сообщении.

Сторонники ИГ* похитили из штаба боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам*» два баллона с хлором. Их доставили на юг провинции Алеппо и передали террористам группировки «Харрас Ад-Дин*».

В Центре по примирению подчеркнули, что страны Запада, планировавшие провокации против сирийских правительственных войск при участии боевиков, не учли сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.

«В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГИЛ*, действия которых предсказать невозможно», — заключили в Центре по примирению.

После инцидента Минобороны опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как боевики увозят похищенные бочки с хлором. Ведомство также разместило фотографии с места инцидента с соответствующими пояснениями.

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*Террористическая организация, запрещенная в России

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