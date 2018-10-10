На побережье Флориды обрушился ураган «Майкл»

Мощь урагана оценивается как четвертая степень по шкале Саффира-Симсона, сказано в сообщении на сайте организации в среду, 10 октября.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны к приходу урагана. Он отметил, что обсудил этот вопрос со всем должностными лицами. Кроме того, американский лидер предупредил население четырех штатов об опасности стихии.