На побережье Флориды обрушился ураган «Майкл»
Ураган «Майкл» ударил по побережью американского штата Флорида, по последним данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, скорость ветра в районе стихии достигла 240 км в час.
Ураган «Майкл» ударил по побережью американского штата Флорида, по последним данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, скорость ветра в районе стихии достигла 240 км в час.
Мощь урагана оценивается как четвертая степень по шкале
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны к приходу урагана. Он отметил, что обсудил этот вопрос со всем должностными лицами. Кроме того, американский лидер предупредил население четырех штатов об опасности стихии.
Ущерб, нанесенный в сентябре экономике США ураганом «Флоренс», предварительно составил от $19 млрд до $28,5 млрд. Специалисты полагают, что «Майкл» принесет большие разрушения.