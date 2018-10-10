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10 октября, источник: Известия

На побережье Флориды обрушился ураган «Майкл»

Ураган «Майкл» ударил по побережью американского штата Флорида, по последним данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, скорость ветра в районе стихии достигла 240 км в час.

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Источник: AFP 2018

Мощь урагана оценивается как четвертая степень по шкале Саффира-Симсона, сказано в сообщении на сайте организации в среду, 10 октября.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны к приходу урагана. Он отметил, что обсудил этот вопрос со всем должностными лицами. Кроме того, американский лидер предупредил население четырех штатов об опасности стихии.

Ущерб, нанесенный в сентябре экономике США ураганом «Флоренс», предварительно составил от $19 млрд до $28,5 млрд. Специалисты полагают, что «Майкл» принесет большие разрушения.

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