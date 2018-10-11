Госбезопасность подтянулась к госавиации
В ОАК провели обыски по делу о хищениях в специальном летном отряде.
В ОАК провели обыски по делу о хищениях в специальном летном отряде.
Как стало известно «Ъ», вчера сотрудники ФСБ и СКР провели серию обысков, по результатам которых
По данным источников «Ъ» в силовых структурах, вчера сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели обыски и выемки документов по десятку адресов, в том числе в квартире и рабочем кабинете
Источники отмечают, что махинации, связанные в том числе с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили
Однако один из адвокатов, участвовавших в защите обвиняемых, сообщил «Ъ», что из этого расследования никакие материалы в отдельное производство не выделялись. По его данным, ГСУ СКР недавно было возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), по которому и проводились обыски в ОАК. При этом юрист предположил, что на этот раз ход был дан результатам проверок, которые в ОАК и СЛО проводила Генпрокуратура. По результатам одной из таких проверок, как рассказывал «Ъ» 16 апреля 2018 года, заместитель генпрокурора Саак Карапетян (недавно разбился в авиакатастрофе) направлял в ОАК представление, в котором в том числе говорилось о несвоевременном и неполном исполнении госконтрактов по замене оборудования и других работах на воздушных судах СЛО.
Ранее господин Герасимов занимал пост советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами, с 1998 по 2014 год служил в структурах ФСО, с 1995 по 1998 год — в Федеральной пограничной службе, с 1990 по 1995 год был военным летчиком, освоившим самолеты Як-52, Л-29, Су-15, Су-15ТМ и другие.
Вчера господин Герасимов был недоступен для комментариев. В ОАК обсуждать обыски отказались, но источник в корпорации подтвердил их проведение. Знакомые господина Герасимова называют его «грамотным управленцем» и «системным человеком», который стремился выстроить «понятные отношения со СЛО»: в частности, он ратовал за создание концепции послепродажного обслуживания самолетов на основе контрактов полного жизненного цикла, что позволило бы своевременно поддерживать летную годность гражданской авиации спецназначения.
Иван Синергиев, Николай Сергеев