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16:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Госбезопасность подтянулась к госавиации

В ОАК провели обыски по делу о хищениях в специальном летном отряде.

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Как стало известно «Ъ», вчера сотрудники ФСБ и СКР провели серию обысков, по результатам которых вице-президент ОАК по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о махинациях при исполнении госконтрактов по специальному летному отряду (СЛО) «Россия», занимающемуся перевозкой первых лиц страны.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, вчера сотрудники главного следственного управления СКР и ФСБ провели обыски и выемки документов по десятку адресов, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг корпорации и СЛО «Россия». Басманный райсуд, по данным «Ъ», выдал четыре санкции на обыски в жилых помещениях, которые и посетили участники следственных мероприятий.

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Источники отмечают, что махинации, связанные в том числе с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, были выявлены в рамках другого уголовного дела, по которому проходили экс-руководитель СЛО Ярослав Одинцев и десять его сообщников. Они были арестованы по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в 2017 году осуждены на различные сроки Тверским райсудом. Последний признал, что должностные лица СЛО и сотрудники компании «Авиаприбор-Сервис» похитили крупные суммы бюджетных средств при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание систем кондиционирования используемых «Россией» лайнеров Ту-204, Ту-214 и Ил-96, а кроме того, совершили махинации при закупке пяти дополнительных силовых установок для вертолетов Ми-8 авиаотряда.

Однако один из адвокатов, участвовавших в защите обвиняемых, сообщил «Ъ», что из этого расследования никакие материалы в отдельное производство не выделялись. По его данным, ГСУ СКР недавно было возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), по которому и проводились обыски в ОАК. При этом юрист предположил, что на этот раз ход был дан результатам проверок, которые в ОАК и СЛО проводила Генпрокуратура. По результатам одной из таких проверок, как рассказывал «Ъ» 16 апреля 2018 года, заместитель генпрокурора Саак Карапетян (недавно разбился в авиакатастрофе) направлял в ОАК представление, в котором в том числе говорилось о несвоевременном и неполном исполнении госконтрактов по замене оборудования и других работах на воздушных судах СЛО.

С фигурантами нового уголовного дела о мошенничестве, отметил источник «Ъ», следствие определится в ближайшее время, предположив, что одним из них может стать вице-президент ОАК Сергей Герасимов. С сентября 2015 года он курирует в ОАК вопросы государственной авиации специального назначения (поставки, контроль за разработкой, производством, обслуживанием, ремонтом, а также обеспечением специальных рейсов в части обязательств ОАК). То есть курировал взаимодействие корпорации со СЛО.

Ранее господин Герасимов занимал пост советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами, с 1998 по 2014 год служил в структурах ФСО, с 1995 по 1998 год — в Федеральной пограничной службе, с 1990 по 1995 год был военным летчиком, освоившим самолеты Як-52, Л-29, Су-15, Су-15ТМ и другие.

Вчера господин Герасимов был недоступен для комментариев. В ОАК обсуждать обыски отказались, но источник в корпорации подтвердил их проведение. Знакомые господина Герасимова называют его «грамотным управленцем» и «системным человеком», который стремился выстроить «понятные отношения со СЛО»: в частности, он ратовал за создание концепции послепродажного обслуживания самолетов на основе контрактов полного жизненного цикла, что позволило бы своевременно поддерживать летную годность гражданской авиации спецназначения.

Иван Синергиев, Николай Сергеев

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