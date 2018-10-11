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02:35 (мск), источник: Газета.Ру

Под Черниговом потушили пожар на складе боеприпасов

На территории Черниговской области Украины ликвидирован пожар на военном складе. Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

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Источник: Reuters

«Пожар на территории шестого арсенала Вооруженных сил (ВС) Украины полностью ликвидирован», — говорится в заявлении ведомства.

Также в украинском Минобороны рассказали, что одиночные разрывы боеприпасов продолжаются на двух тлеющих площадках, однако они не представляют угрозы для находящихся поблизости населенных пунктов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак объяснил взрывы на украинских складах боеприпасов недостаточным финансированием.

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