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13:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американца обвиняют в подготовке взрыва бомбы в Вашингтоне в день выборов. Он мечтал о выборах по жребию

В доме 56-летнего Пола Розенфелда обнаружена бомба весом почти в 100 кг. ФБР утверждает, что он намеревался взорвать ее в Вашингтоне в день выборов 6 ноября, чтобы привлечь внимание к малоизвестному учению о выборе должностных лиц по жребию.

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Источник: AP 2018

В городке Таппэн к северу от Нью-Йорка арестован 56-летний Пол Розенфелд, обвиняемый в изготовлении бомбы весом без малого 100 кг и намерении взорвать ее в следующий день выборов в столице США.

Как говорится в ходатайстве о выдаче ордера на арест Розенберга, вышедшем из-под пера следователя ФБР Джонатана Уэлша, в августе и сентябре непоименованный житель Пенсильвании получил от незнакомого лица письма и смс.

Из них явствовало, что отправитель намеревается изготовить взрывное устройство, отвезти его в Вашингтон и взорвать 6 ноября на Национальной аллее.

Получатель этой корреспонденции передал ее в ФБР. Оно быстро определило по мобильнику, с которого были посланы СМС, что их отправил Пол Розенфелд, проживающий в Таппэне.

Название городка, насчитывающего чуть больше 6 тысяч жителей, происходит из языка местного индейского племени и переводится как «студеная вода».

9 октября местный судья выдал ордер на обыск дома Розенфелда. В тот же день правоохранители остановили машину подозреваемого, отвезли Розенфелда в соседний полицейский участок и допросили.

Он подтвердил, что является владельцем мобильника, с которого были посланы указанные смс, и сообщил, что заказал большое количество дымного пороха, который был доставлен по адресу в Нью-Джерси и привезен им в Таппэн.

По словам Розенфелда, он сделал и испытал несколько небольших бомб, а также изготовил устройство побольше, начинил его 8 фунтами (около 4 кг) дымного пороха и спрятал у себя в подвале.

Он также поведал, что вставил в него компоненты, которые гарантируют, что он сам погибнет от взрыва своей адской машины, и что он собирался привести ее в действие в Вашингтоне.

Клеротерианство

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По словам Розенфелда, целью задуманного им теракта было привлечь внимание к доктрине «жеребьевки» (sortition), или клеротерианства.

Последний термин происходит от древнегреческого «клеротериона» — устройства для жеребьевки, использовавшегося, насколько известно, для отбора многих должностных лиц в древних Афинах в их демократический период.

В сети имеется небольшое эссе на эту тему человека по имени Пол Розенфелд. Оно было помещено в марте 2015 года на сайте Equality By Lot («Равенство по жребию»), который называет себя «блогом клеротерианцев».

Эссе содержит аргументы в пользу главного постулата их идеологии, гласящего, что руководителей следует выбирать не большинством голосов, как в демократических странах, а по жребию.

Как пишет автор, казалось бы, такой метод соответствует здравому смыслу, и тем не менее у блога «Равенство по жребию» по последнему счету всего 344 подписчика, то есть речь идет о «статистически невидимой группе на планете с 7 миллиардами обитателей».

Автор эссе делает из этого вывод, что «мы должны каким-то образом убедить достаточно людей, чтобы наше движение приобрело известность. Для этого нам нужен крайне эффективный довод…».

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Очевидно, таким доводом должна была послужить изготовленная Розенфелдом адская машина, которая на поверку содержала не 4 кг дымного пороха, а 91 кг. Так, по крайней мере, написал судье следователь ФБР Уэлш, который сообщил, что в подвале у подозреваемого был обнаружен фанерный ящик, содержавший функционирующее взрывное устройство. Оно было начинено 200 фунтами дымного пороха, пустые емкости из-под которого валялись в доме.

Эксперты ФБР просветили бомбу рентгеновским аппаратом и нашли внутри нее электровзрыватель, который воспламенил бы ее пороховую начинку.

10 октября саперы ФБР вынесли адскую машину из подвала и отвезли ее в безопасное место.

Как отмечается в пресс-релизе федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, взрыв в таком оживленном месте привел бы к гибели невинных людей и неописуемым разрушениям. Подозреваемый мог бы стать худшим доморошенным террористом после Тимоти Маквея, взорвавшего в 1995 году федеральное здание в Оклахома-Сити и впоследствии казненного.

Розенфелд официально обвинен в незаконном изготовлении взрывного устройства, за которое ему грозит до 10 лет тюрьмы, и транспортировке взрывчатого вещества между штатами (тоже до 10 лет).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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