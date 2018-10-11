WSJ: Глушков перед смертью собирался рассказать о работе «Аэрофлота» с российскими спецслужбами

Источник: AP 2018

Бывший заместитель главы «Аэрофлота» Николай Глушков собирался рассказать в суде Лондона о сотрудничестве компании с российскими спецслужбами, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. По информации издания, мужчина раскрыл схемы доставки нелегальных припасов и зарплаты агентам спецслужб по всему миру. Глушков не успел дать свои показания публично, поскольку был найден мертвым в марте 2018 года в своем лондонском доме.

Глушков рассказал о проведенном им в 1996 году аудите «Аэрофлота», в ходе которого обнаружил, что 3,5 тысяч сотрудников компании из 15 тысяч на деле являются «сотрудниками одной из российских разведок под прикрытием», пишет WSJ со ссылкой на записи суда. Эту информацию изданию подтвердила и Марина Литвиненко, вдова экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне после отравления полонием. «Аэрофлот» был главным элементом сети российских спецслужб и еще с советских времен использовался для транспортировки тайных грузов" и доставки заработной платы для агентов по всему миру", — сказала она, ссылаясь на слова мужа.

В своих показаниях Глушков помимо прочего заявил, что предложил главным разведкам России самим оплачивать труд работников «Аэрофлота» с учетом того, как крупно они использовали компанию. «По его [Глушкова] словам, финансовое положение компании немедленно улучшилось», — сообщает WSJ.

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Николай Глушков занимал пост замглавы «Аэрофлота» с 1996 по 2000 год. В 2000 году его арестовали по обвинению в хищении средств компании, мошенничестве и отмыванию незаконно полученных денег. В 2004 году суд оправдал мужчину по большинству статей, однако признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил Глушкова к трем годам и трем месяцам заключения условно. После этого мужчина покинул Россию, а в 2010 году получил политическое убежище в Великобритании.

В 2017 году Глушкова заочно осудили на 8 лет лишения свободы за хищение 123 миллионов долларов у «Аэрофлота». По версии следствия, действия мужчины были связаны с амбициями его «патрона» Бориса Березовского, который находился в розыске с 1999 года по обвинению в незаконном предпринимательстве, и умер в 2013 году в Лондоне.