Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Дорожникам «придётся» класть асфальт прямо на снег
Бесплодие сокращает жизнь мужчин
Отчим Кокорина извинился за сына
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
После взрывов на складах под Черниговом Украина обратится к НАТО
Реакция Тайсона на поступок Нурмагомедова
Недосып возвращает мозг на уровень восьмилетнего ребенка
Из-за редкой болезни девушка не ест больше четырех лет
Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке
Сейчас или никогда: ученица Тутберидзе едет за рекордом
"Как не стыдно!": реакция отца Мамаева на расторжение контракта
Кокорин впервые прокомментировал драки
Тюремные татуировки: Эксперт по тату о рисунках на теле Мамаева
230 тыс на трусы: Офис узнал о фетише сотрудницы
Особняк за 12 миллиардов рублей нашли в Подмосковье
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
11:27 (мск), источник: Daily Storm

WSJ: Глушков перед смертью собирался рассказать о работе «Аэрофлота» с российскими спецслужбами

Бывший замглава авиаперевозчика был убит в Лондоне в марте этого года.

Наверх
Источник: AP 2018

Бывший заместитель главы «Аэрофлота» Николай Глушков собирался рассказать в суде Лондона о сотрудничестве компании с российскими спецслужбами, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на документы суда. По информации издания, мужчина раскрыл схемы доставки нелегальных припасов и зарплаты агентам спецслужб по всему миру. Глушков не успел дать свои показания публично, поскольку был найден мертвым в марте 2018 года в своем лондонском доме.

Новость
Тень Березовского: почему Абрамович стал угрозой для общественной безопасности в Швейцарии

Глушков рассказал о проведенном им в 1996 году аудите «Аэрофлота», в ходе которого обнаружил, что 3,5 тысяч сотрудников компании из 15 тысяч на деле являются «сотрудниками одной из российских разведок под прикрытием», пишет WSJ со ссылкой на записи суда. Эту информацию изданию подтвердила и Марина Литвиненко, вдова экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне после отравления полонием. «Аэрофлот» был главным элементом сети российских спецслужб и еще с советских времен использовался для транспортировки тайных грузов" и доставки заработной платы для агентов по всему миру", — сказала она, ссылаясь на слова мужа.

В своих показаниях Глушков помимо прочего заявил, что предложил главным разведкам России самим оплачивать труд работников «Аэрофлота» с учетом того, как крупно они использовали компанию. «По его [Глушкова] словам, финансовое положение компании немедленно улучшилось», — сообщает WSJ.

Новость
Удушение на Темзе

Николай Глушков занимал пост замглавы «Аэрофлота» с 1996 по 2000 год. В 2000 году его арестовали по обвинению в хищении средств компании, мошенничестве и отмыванию незаконно полученных денег. В 2004 году суд оправдал мужчину по большинству статей, однако признал его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорил Глушкова к трем годам и трем месяцам заключения условно. После этого мужчина покинул Россию, а в 2010 году получил политическое убежище в Великобритании.

В 2017 году Глушкова заочно осудили на 8 лет лишения свободы за хищение 123 миллионов долларов у «Аэрофлота». По версии следствия, действия мужчины были связаны с амбициями его «патрона» Бориса Березовского, который находился в розыске с 1999 года по обвинению в незаконном предпринимательстве, и умер в 2013 году в Лондоне.

В марте 2018 года Николай Глушков был найден мертвым в своем лондонском доме. Следствие предположило, что мужчину задушили собачьим поводком. Скотланд-Ярд считает его смерть «необъяснимой». 16 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота», хотя обязан был это сделать.

 Мосгорсуд отказался изменить Анне Павликовой меру пресечения на подписку о невыезде
Отчим Александра Кокорина попросил прощения у Дениса Пака от имени сына
На Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело
При запуске «Союза» с новым экипажем МКС произошла авария
Рамзан Кадыров осудил выходку чеченца в московском автобусе
Появилось видео допроса Кокорина и Мамаева
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Граждане перестают надеяться на государство
Греция пригласила американских военных на фоне ссоры с Россией
Спорт
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше? Известный юрист по уголовным делам рассказал о том, что в ближайшее время ожидает футболистов
Hi-Tech
Официально: Honor 8X в России. Огромный экран и доступная цена Уровень флагманов прошлого года теперь дешевле 20 тысяч рублей?
Авто
Любимца российских дальнобойщиков признали Иконой тысячелетия На международной конференции Advertising Week всемирно известный представитель шинного бренда Michelin — Бибендум или «Мистер Мишлен» — признан «Иконой тысячелетия»
Кино
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой Никита Пресняков стал участником программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Москвич выставил на продажу квартиру вместе с 82-летней матерью
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Дети
8 звезд, которые выросли в приемных семьях Рассказываем о знаменитостях, от которых отказались кровные родители. Однако полученное в приемных семьях воспитание помогло им много добиться в жизни.
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь