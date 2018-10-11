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12:14 (мск), источник: Интерфакс

На ракете «Союз» после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля «Союз МС-10» к МКС, сообщил «Интерфаксу» источник на Байконуре.

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Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. «Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют», — сказал источник.

Момент аварии

Спускаемый аппарат корабля «Союз» с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане, сообщил «Интерфаксу» источник в органах воздушного поиска и спасения.

«Есть посадка», — сказал источник.

По данным собеседника агентства, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» приземлился в 20−25 км от города Жезказган в Казахстане, экипаж травм не получил. «В медпомощи не нуждаются», — сказал источник. Он сообщил, что самолет Ан-12 десантирует спасательную группу к месту посадки, в течение получаса подлетят вертолеты.

Четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа со спасателями и медиками на борту взлетели с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды для поиска экипажа «Союз МС-10», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее в четверг сообщалось, что международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС. Как передавал корреспондент «Интерфакса», ракета стартовала с «Гагаринского старта» Байконура утром 11 октября. В составе экипажа космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, третье место на корабле занял контейнер с грузом.

Старт «Союза»

Ранее специалисты РКК «Энергия» успешно выполнили технологические операции по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблем был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей. Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», который изготовил корабль.

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