При запуске «Союза МС-10» произошла авария

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Космический корабль «Союз МС-10», запущенный сегодня к МКС в 11.40 мск, не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Пилотируемые запуски в России будут приостановлены до выявления причин аварии.

В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Третье место на корабле в этом полете занял контейнер с грузом для Международной космической станции. Корабль совершил аварийную посадку после спуска по баллистической траектории на территории Казахстана. Спасение экипажа обеспечила аварийная система спасения, экипаж жив и примерно через полчаса после запуска вышел на связь со спасателями.

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин затем подтвердил, что оба члена экипажа живы. «Экипаж приземлился. Все живы», — написал Рогозин.

«Слава богу, космонавты живы. Это сейчас самое главное», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Владимиру Путину будет предоставлена вся информация о случившемся, но когда это произойдет, он сказать затруднился. «Я сейчас не могу сказать — Рогозин, наверное, занят», — пояснил он.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-10» обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи ЦВО, предназначенной для поиска и спасения космических кораблей. «В настоящее время вертолеты с медиками и другими специалистами совершили посадку в районе приземления спускаемого аппарата», — отмечается в сообщении. Капсула приземлилась в 25 км от Жезказгана, что примерно в 400 км от Байконура, следует из сообщения. Овчинина и Хейга перевезут сначала в Джезказган, а потом в Москву.

Что произошло

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с российским пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена к МКС сегодня в запланированное время — в 10.40 мск. Операторы запуска доложили о штатном отделении четырех боковых блоков-ускорителей первой ступени, но на начальном этапе работы второй ступени русскоязычная трансляция запуска прервалась после слов «авария носителя».

По данным источника «Интерфакса», авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник.

«На 123-ей секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, позволила раскрыть парашют, отделилась капсула от ракетоносителя, экипаж благополучно приземлился на Землю», — сказал сегодня вице-премьер по вопросам ОПК Юрий Борисов. Пилотируемые запуски в России будут приостановлены до разбора ситуации с аварией, отметил он.

Согласно ранее опубликованным циклограммам пилотируемых запусков, отделение первой ступени происходит примерно на 118-й секунде полета, второй ступени — примерно на 290-й. Спасение космонавтов до 115-й секунды полета обеспечивает реактивная система аварийного спасения (САС), которая затем сбрасывается. После аварии на более позднем этапе производится спуск по баллистической траектории, при котором экипаж испытывает значительные перегрузки.

Подобный случай произошел в 1975 г., когда отказала вторая ступень ракеты при запуске космического корабля «Союз-18» с советскими космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым. Тогда спускаемый аппарат приземлился на Алтае, а экипажу пришлось пережить очень значительные перегрузки.

Вторая ступень — центральный блок ракеты «Союз». Авария, судя по телерепортажу, произошла после отделения боковых двигателей (первой ступени), говорит источник в «Роскосмосе», вскоре после этого космонавт Алексей Овчинин доложил о том, что на панели корабля загорелся транспарант, извещающий об аварии ракеты-носителя и отключении двигателей второй ступени. В этот момент САС космического корабля (визуально это узкий «шпиль», торчащий из обтекателя) уже отделилась и аварийный спуск корабля и его разделение на части в ходе спуска осуществлялись в соответствии с установленными процедурами, предусмотренными на этот случай, говорит собеседник «Ведомостей».

Авария при запуске советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-10» произошла в 1983 году непосредственно во время запуска. Тогда экипаж в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова был спасен именно с помощью штатно сработавшей САС.

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Кто делал ракету

Двигатели РД-108 второй ступени ракеты «Союз-ФГ» разработаны химкинским НПО «Энергомаш». Они производятся на самарском предприятии ПАО «Кузнецов» в Самаре, входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» производится в Самаре предприятием Российский космический центр (РКЦ) «Прогресс», входящим в «Роскосмос». До сих пор было произведено 64 пуска этой модификации ракеты «Союз», все были успешными, последний состоялся 6 июня 2018 г. Космический корабль «Союз МС» производится РКК «Энергия» в подмосковном Королеве.

Сегодняшний запуск был посвящен 100-летию завода «Энергии». На Байконуре за ним наблюдали Рогозин и директор NASA Джим Брайденстайн.

Запуск «Союз МС-10», а также его стыковка с МКС были застрахованы в страховой компании «Согласие» на сумму 4,65 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок. Страховая премия составила 143,3 млн руб.

Остроумная схема. Безударное разделение боковых блоков было отработано еще при основателе советской космической программы Сергее Королеве на предке «Союзов» — ракете-носителе Р-7. «Принцип соединения боковых блоков с центральным, передача усилий на центральный блок и последующая техника безударного отделения — развала пакета — так, чтобы центр спокойно ушел вперед без всякой опасности соударений, — все было остроумно, изобретательно придумано и разработано», — писал в мемуарах соратник Королева Борис Черток.