Источник назвал плохое крепление возможной причиной аварии «Союза»
Контрольные наземные системы работали исправно.
Контрольные наземные системы работали исправно.
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, сообщил «Интерфаксу» источник в
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При подготовке запуска корабля «Союз» контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. «В процессе подготовки запуска к наземному
Авария произошла в четверг при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени
Как передавал корреспондент «Интерфакса», ракета «Союз» стартовала с «Гагаринского старта» Байконура утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с грузом.
Ранее сообщалось, что СК «Согласие» застрахует риски при запуске корабля «Союз МС-10», а также его стыковке с МКС на сумму 4,65 млрд рублей.