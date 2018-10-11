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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Источник назвал плохое крепление возможной причиной аварии «Союза»

Контрольные наземные системы работали исправно.

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник. Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При подготовке запуска корабля «Союз» контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. «В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было», — сказал он «Интерфаксу».

Авария произошла в четверг при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился. Экипаж жив.

Как передавал корреспондент «Интерфакса», ракета «Союз» стартовала с «Гагаринского старта» Байконура утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с грузом.

Ранее сообщалось, что СК «Согласие» застрахует риски при запуске корабля «Союз МС-10», а также его стыковке с МКС на сумму 4,65 млрд рублей.

Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
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