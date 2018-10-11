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14:25 (мск), источник: Интерфакс

В России временно приостановлены пилотируемые запуски ракет-носителей

По графику на МКС в декабре должны отправиться космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак.

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8
фотографий

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Пилотируемые запуски в России будут приостановлены до разбора ситуации с аварией на корабле «Союз МС-10», заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«В такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации, пилотируемые, для того, чтобы обеспечить безопасность. Ситуация, конечно, неприятна, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи, с другой стороны, подтверждена работоспособность аварийных систем спасения, что очень важно», — сказал Борисов.

Между тем источник в ракетно-космической отрасли сообщил «Интерфаксу», что на очередном пилотируемом корабле к Международной космической станции отправятся дублеры нынешнего экипажа — космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак.

«Пока что в соответствии с графиком на МКС должны отправиться в декабре дублеры нынешнего экипажа Олег Кононенко и Давид Сен-Жак. Решения о досрочном запуске пока не принято», — сказал источник.

Авария произошла в четверг 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился на территории Казахстана. Экипаж — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг — выжил. Их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭМ-1, состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное.

На место приземления направился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
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