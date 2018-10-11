В России временно приостановлены пилотируемые запуски ракет-носителей
По графику на МКС в декабре должны отправиться космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид
По графику на МКС в декабре должны отправиться космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU — Пилотируемые запуски в России будут приостановлены до разбора ситуации с аварией на корабле «Союз МС-10», заявил
«В такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации, пилотируемые, для того, чтобы обеспечить безопасность. Ситуация, конечно, неприятна, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи, с другой стороны, подтверждена работоспособность аварийных систем спасения, что очень важно», — сказал Борисов.
Между тем источник в
«Пока что в соответствии с графиком на МКС должны отправиться в декабре дублеры нынешнего экипажа Олег Кононенко и Давид
Авария произошла в четверг 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур спустя две минуты после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени
На место приземления направился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.