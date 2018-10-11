Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное

Это второй в истории случай спасения экипажа «Союзов» после суборбитального полета. В 1975 г. отказала вторая ступень «Союза-18», и спускаемый аппарат приземлился на Алтае. Испытавшим перегрузки свыше 20g советским космонавтам Василию Лазареву и Олегу Макарову понадобилась длительная реабилитация.