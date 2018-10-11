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16:12 (мск), источник: Ведомости

Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное

Полеты единственного средства доставки экипажей на МКС остановлены до выяснения причин.

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Космический корабль «Союз МС-10» с экипажем, запущенный к МКС 11 октября с «Байконура», не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя. Что известно об обстоятельствах происшествия?

  • Экипаж корабля состоял из двух человек — космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. На третьем месте был груз для МКС.
  • С директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на запуске был руководитель NASA Джим Брайденстайн.
  • Предпусковой контроль не выявил никаких проблем.
  • Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.
  • После отделения первой ступени командир корабля Алексей Овчинин доложил в центр управления: «авария носителя» и задействовал аварийную систему спасения.
  • На 123 секунде в штатном режиме сработала аварийная система спасения, спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился после суборбитального полета. Место приземления находится близ Жезказгана, Казахстан, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома.
Во время загрузки произошла ошибка.
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  • Через 40 минут после неудачного старта космонавты связались со спасателями, которые прибыли на место в течение часа. Они испытали перегрузки около 6g, но, по данным NASA, «находятся в хорошем состоянии». Экипаж на вертолетах доставят сначала на «Байконур», а потом отправят в Звездный городок в Москву.

  • Это второй в истории случай спасения экипажа «Союзов» после суборбитального полета. В 1975 г. отказала вторая ступень «Союза-18», и спускаемый аппарат приземлился на Алтае. Испытавшим перегрузки свыше 20g советским космонавтам Василию Лазареву и Олегу Макарову понадобилась длительная реабилитация.

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  • Полеты «Союзов» приостановлены. Это пока единственное средство доставки экспедиций на МКС.
  • Сорвана программа выходов в открытый космос. 19 и 25 октября должен был выходить Хейг, 15 ноября — Овчинин.
  • Нынешний экипаж МКС может вернуться на Землю на пристыкованном к станции корабле, запасов хватит на полгода.
  • Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов назвал вероятной причиной аварии нештатное отделение блоков первой ступени. Удар о центральный блок мог привести к разгерметизации второй ступени и к ее отказу.
  • Надежное разделение блоков первой ступени «пакетной» схемы было отработано еще на ракете Р-7 в 1950-е гг. Ни одной аварии по этой причине не было.
  • Решением Рогозина образована государственная комиссия по аварии, которая уже приступила к работе. Поисковые группы ищут места падения блоков первой ступени.
  • Ракета-носитель «Союз-ФГ» производится в Самаре предприятием Российский космический центр (РКЦ) «Прогресс», входящим в «Роскосмос». Было 64 пуска этой модификации ракеты «Союз», все успешные. Последний пуск состоялся 6 июня 2018 г.
  • Запуск «Союза МС-10» и его стыковка с МКС были застрахованы в страховой компании «Согласие» на сумму 4,65 млрд руб.
  • По подсчетам BBC, это тринадцатый крупный провал России в космосе с 2010 г.

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