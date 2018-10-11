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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов

Как стало известно «Ъ», помимо вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова по уголовному делу, расследуемому ГСУ СКР, проходят Виталий Романюк и Сергей Давыдов — генеральный и исполнительный директора компании «ВЕМИНА Авиапрестиж», занимающейся разработкой и изготовлением дизайна для салонов vip-самолетов.

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Все трое подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) при исполнении госконтрактов в специальном летном отряде «Россия», занимающемся перевозкой первых лиц страны. Сегодня Басманный райсуд рассмотрит ходатайства об их арестах.

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Компания «ВЕМИНА Авиапрестиж» начинала с отделки салона самолета Ту-154Б для главы МВД России, рассказывал ранее господин Давыдов. Работа, судя по всему, оказалась тяжелой — ее начали при Владимире Рушайло (глава МВД до 2001 года), а закончили уже при Борисе Грызлове (руководил ведомством до 2003 года). Специалисты «ВЕМИНА Авиапрестиж» оборудовали салоны бортов № 1 для президентов Таджикистана Эмомали Рахмонова и Польши Александра Квасьневского.

В «ВЕМИНА Авиапрестиж» «Ъ» подтвердили задержание своих руководителей. При этом собеседник «Ъ» отметил, что с подозрениями в их адрес не согласны ни сами фигуранты расследования, ни в компании, где они работают.

Николай Сергеев

Подробнее — в публикации «Ъ» «Госбезопасность подтянулась к госавиации».

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