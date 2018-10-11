Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабибу вынесли вердикт: штраф и дисквалификация
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
8 звезд, которые выросли в приемных семьях
"Тебя за считанные часы найдут": видео чеченца возмутило Кадырова
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Жена Мамаева высказалась о пьяной драке мужа с чиновниками
Почему работающие пенсионеры начали увольняться
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
От Безруковой до Гришаевой: звезды на премьере мелодрамы
СМИ: Состояние космонавтов "Союза" не вполне хорошее
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Ченнинг Татум встречается с копией бывшей жены
Алла Пугачева сходила в супермаркет и всполошила сеть
И тут Кокорин с Мамаевым: Шнуров выложил фото с фингалом
Тюремные: Эксперт по тату о теле Мамаева
Королеву Елизавету выселят из Букингемского дворца
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Фоторепортажи
10В Тверской области в ДТП погибли более десяти человек
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
17:32 (мск), источник: Известия

По факту аварии «Союза» возбуждено уголовное дело

По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» следственным отделом СК России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Речь идет о статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации. Устанавливаются причины происшествия и лица, действия которых привели к аварийной ситуации.

Ранее 1 октября стало известно, что Россия и Казахстан создадут межправительственную комиссию для расследования аварии.

Авария носителя произошла во время запуска «Союза МС-10» к МКС в четверг, 11 октября. Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт». Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. После обследования директор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Олег Орлов сообщил ранее, что состояние экипажа в норме.

Следите за развитием темы«Авария при запуске «Союза»»
 Волчий билет: ФИФА взяла инцидент с Кокориным и Мамаевым под особый контроль
Удержаться на пике: скоро ли в России закончится нефть
Что известно об аварии «Союза» с экипажем. Главное
Нурмагомедов угрожает уйти из UFC
Задержаны дизайнеры салонов президентских бортов
В сети появилось фото Кокорина в наручниках
Алина Кабаева успешно защитила диссертацию в Петербурге
Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы
Азиатские биржи рухнули вслед за американскими
Спорт
Кокорин и Мамаев свалили вину на пиво и раскаялись Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что не употребляли крепкий алкоголь и наркотики перед тем как устроили несколько драк в Москве
Hi-Tech
Раскрыта новая опасная уязвимость WhatsApp Атака могла осуществляться через видеозвонки.
Авто
Новая Lada — повышенная проходимость и брутальный стиль В Тольятти стартовало серийное производство кроссоверов Lada XRAY Cross, которые АВТОВАЗ называет «флагманской моделью семейства XRAY»
Кино
Ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева стала актрисой Свою первую роль популярная телеведущая исполнила в комедии «Бабушка легкого поведения 2»
Недвижимость
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Россияне задолжали миллиарды рублей по ипотеке
Живущие в неофициальных браках сэкономят на услугах ЖКХ
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Дети
8 звезд, которые выросли в приемных семьях Рассказываем о знаменитостях, от которых отказались кровные родители. Однако полученное в приемных семьях воспитание помогло им много добиться в жизни.
Леди
5 советов от Айзы: как принять себя, сделать карьеру и не забыть про семью Ведущая, мама двоих детей, теперь еще и рэпер Айза Анохина активно общается со своими подписчиками в соцсетях и иногда дает вдохновляющие или просто полезные советы.
Все о ремонте
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
11 простых и незатратных способов сделать ваш интерьер удобнее уже сейчас
6 дизайн-решений для интерьера гостиной
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь