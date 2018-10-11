По факту аварии «Союза» возбуждено уголовное дело

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Речь идет о статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба»), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации. Устанавливаются причины происшествия и лица, действия которых привели к аварийной ситуации.

Ранее 1 октября стало известно, что Россия и Казахстан создадут межправительственную комиссию для расследования аварии.

Авария носителя произошла во время запуска «Союза МС-10» к МКС в четверг, 11 октября. Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт». Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.