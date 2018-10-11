В ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 12 человек
Еще десять получили травмы.
Еще десять получили травмы.
ТАСС, 11 октября. Число погибших в результате столкновения грузовика с автобусом в Чувашии увеличилось до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в
«По последним данным, 12 погибших», — сказал собеседник агентства.
Число пострадавших, по данным МЧС, увеличилось до десяти человек.
«В результате ДТП 22 человека пострадали, из них 12 погибли, 10 получили травмы», — сказал представитель МЧС.
Сейчас спасатели проводят деблокирование двух человек, пять пострадавших осмотрены на месте, пять госпитализированы.
В МЧС отмечают, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Чебоксарах.
Врачи больницы скорой медицинской помощи Чебоксар проводят экстренные операции двум пострадавшим. В медицинском учреждении добавили, что на место ДТП привлекли семь бригад скорой помощи.
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В свою очередь в