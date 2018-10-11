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20:03 (мск), источник: ТАСС

В ДТП с микроавтобусом в Чувашии погибли 12 человек

Еще десять получили травмы.

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ТАСС, 11 октября. Число погибших в результате столкновения грузовика с автобусом в Чувашии увеличилось до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.
«По последним данным, 12 погибших», — сказал собеседник агентства.

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Число пострадавших, по данным МЧС, увеличилось до десяти человек.

«В результате ДТП 22 человека пострадали, из них 12 погибли, 10 получили травмы», — сказал представитель МЧС.

Сейчас спасатели проводят деблокирование двух человек, пять пострадавших осмотрены на месте, пять госпитализированы.

В МЧС отмечают, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу в Чебоксарах.

Врачи больницы скорой медицинской помощи Чебоксар проводят экстренные операции двум пострадавшим. В медицинском учреждении добавили, что на место ДТП привлекли семь бригад скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД России добавили, что водители грузовика и микроавтобуса живы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Госавтоинспекция также направила на место ДТП своих сотрудников.

В свою очередь в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что ДТП произошло на 647-м км трассы М-7. В ведомстве также добавили, что все пострадавшие и погибшие извлечены из столкнувшихся транспортных средств.

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