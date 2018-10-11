В МВД назвали причину ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Чувашии
По данным ведомства, причиной инцидента послужил выезд грузовика на встречную полосу.
По данным ведомства, причиной инцидента послужил выезд грузовика на встречную полосу.
ТАСС, 11 октября. Причиной
Об этом ТАСС сообщили в
«Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Fiat», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все погибшие находились в микроавтобусе, который следовал по маршруту Канаш — Москва.