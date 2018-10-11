В МВД назвали причину ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Чувашии

ТАСС, 11 октября. Причиной дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Чувашии, в котором погибли 11 человек, стал выезд грузовика на встречную полосу движения.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

«Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Fiat», — сказал собеседник агентства.