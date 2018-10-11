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20:41 (мск), источник: ТАСС

В МВД назвали причину ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Чувашии

По данным ведомства, причиной инцидента послужил выезд грузовика на встречную полосу.

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ТАСС, 11 октября. Причиной дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Чувашии, в котором погибли 11 человек, стал выезд грузовика на встречную полосу движения.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

«Грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Fiat», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все погибшие находились в микроавтобусе, который следовал по маршруту Канаш — Москва.

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