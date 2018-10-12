Распад «Союза»
Впервые с 1983 года запуск пилотируемого корабля сорвался
Впервые с 1983 года запуск пилотируемого корабля сорвался
В четверг потерпела крушение
Запуск космического корабля «Союз МС-10» со стартовой площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур при помощи ракеты «Союз-ФГ» состоялся в 11:40 по московскому времени. Проблем с предстартовой подготовкой носителя не возникло: специалисты
Начало не предвещало проблем: ракета штатно ушла со старта, показатели работы систем и агрегатов находились в допустимых пределах, о чем своевременно оповещал диктор по общей трансляции на Байконуре. Ситуация кардинально поменялась после 117-й секунды полета. В этот момент, согласно циклограмме, должно было произойти отделение первой ступени (четырех боковых блоков) носителя. В этот момент произошла некая нештатная ситуация, повлекшая на 123-й секунде полета срабатывание системы аварийного спасения. Спускаемый аппарат отделился от ракеты и начал баллистический спуск по аварийной программе. Он приземлился примерно в 25 км к востоку от казахстанского города Джезказган. Связь с экипажем была установлена практически сразу. Спустя 41 минуту после аварии спасательная поисковая группа десантировалась с самолета Ан-12 на парашютах и взяла корабль под охрану. В течение часа в район приземления прибыла наземная группа спасателей на вездеходах и четыре вертолета Ми-8.
Космонавт Овчинин и астронавт Хейг были извлечены из капсулы и отправлены на обследование в одну из больниц Джезказгана. В четверг они уже перелетели на Байконур, откуда в пятницу утром должны прибыть на подмосковный аэродром Чкаловский. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травм они не получили: перегрузка составила допустимые 6g (во время старта ракеты этот показатель достигает 7g). И Дмитрий Рогозин, и
По сведениям «Ъ», в четверг Дмитрий Рогозин поручил заместителю генерального директора Центрального
Впрочем, по словам двух источников «Ъ», причастных к расследованию, причина аварии связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия.
Первая связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», но она маловероятна, говорит один из собеседников. Для подтверждения или опровержения этой версии специалисты также поднимут документацию в
До конца расследования в целях безопасности будет введен запрет на пуски ракет данного типа: так, по данным «Ъ», ближайший пуск «Союза-ФГ» с космическим грузовиком «Прогресс МС-10» перенесен с 31 октября на первую половину декабря.
Все данные, полученные «Роскосмосом», будут направляться в NASA. «Мы не будем скрывать (данные.— “Ъ”) о причинах (аварии.— “Ъ”), это не принято в такой ситуации», — подчеркнул
«Союз-ФГ» считается одной из самых надежных ракет: с 20 мая 2001 года по 6 июня 2018 года было совершено 64 пуска, причем все из них были успешными. При этом именно эта модификация «Союза» была единственной, которую «Роскосмос» использовал для реализации пилотируемой программы. По состоянию на июль 2019 года на ответственном хранении РКЦ «Прогресс» находилось семь ракет: с учетом аварии в четверг и выделения одного носителя для запуска грузовика «Прогресс МС-10» у госкорпорации остается пять таких ракет.
Как ожидается, все они будут использованы до конца 2019 года. А уже потом запуски пилотируемых кораблей будут переведены на носитель «Союз-2.1а», который используется для отправки грузов к МКС. Сейчас РКЦ «Прогресс» уже приступил к изготовлению первых трех ракет, первая из которых должна доставить экипаж «Союза МС-16» на орбиту весной 2020 года.
С финансовой точки зрения «Роскосмос» затрат понести не должен: ракета «Союз-ФГ» и корабль «Союз МС-10» были застрахованы на сумму до 4,66 млрд руб. И если данная авария будет признана страховым случаем, то, как заявила журналистам гендиректор страховой компании «Согласие» Майя Тихонова, «выплата по нему, возможно, станет одной из самых крупных за последние десятилетия».
Иван Сафронов
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