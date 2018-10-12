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00:59 (мск), источник: Известия

На заводе-производителе С-400 похитили свыше 100 млн руб

Хищения на сумму более 100 млн рублей выявлены на московском заводе «Авангард» — единственном производителе ракет для комплексов С-300 и С-400 «Триумф». Об этом сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

Как предполагает следствие, денежные средства похищались в результате заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками на оказание юридических и консалтинговых услуг. Также деньги могли выводиться с предприятия путем предоставления займов.

Подозреваемыми стали предприниматель Вадим Левин, бывший генеральный директор завода Геннадий Кожин (возглавлял завод с 2003-го по 2013 год), а также его заместитель и гендиректор завода до 2017 года — Ахмет Мухаметов.

По одной из версий, о фактах мошенничества стало известно после увольнения руководством концерна «Алмаз-Антей» в 2017 году Ахмета Мухаметова с должности гендиректора за «ненадлежащее исполнение обязанностей». В октябре сотрудники ФСБ провели на заводе выемку документов, а также обыски в домах фигурантов дела.

Эксперты не видят рисков для текущей работы «Авангарда», поскольку хищения связаны с деятельностью бывшего руководства предприятия.

Поставки ЗРК C-400 «Триумф» включены в программу перевооружения Российской армии. Также Россия подписала три крупных контракта на поставки С-400 в Китай, Турцию и Индию. Поставки турецким партнерам запланированы на 2019 год.

Зенитные ракетные системы С-400. Справка
Во время загрузки произошла ошибка.
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