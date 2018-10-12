На заводе-производителе С-400 похитили свыше 100 млн руб

Источник: РИА "Новости"

Как предполагает следствие, денежные средства похищались в результате заключения фиктивных договоров с фирмами-однодневками на оказание юридических и консалтинговых услуг. Также деньги могли выводиться с предприятия путем предоставления займов.

Подозреваемыми стали предприниматель Вадим Левин, бывший генеральный директор завода Геннадий Кожин (возглавлял завод с 2003-го по 2013 год), а также его заместитель и гендиректор завода до 2017 года — Ахмет Мухаметов.

По одной из версий, о фактах мошенничества стало известно после увольнения руководством концерна «Алмаз-Антей» в 2017 году Ахмета Мухаметова с должности гендиректора за «ненадлежащее исполнение обязанностей». В октябре сотрудники ФСБ провели на заводе выемку документов, а также обыски в домах фигурантов дела.

Эксперты не видят рисков для текущей работы «Авангарда», поскольку хищения связаны с деятельностью бывшего руководства предприятия.