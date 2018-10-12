Ракета-носитель «Союз» разрушилась из-за отказавшего пиропатрона
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Не сработавший пиропатрон спровоцировал сбой
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Не сработавший пиропатрон спровоцировал сбой
«Госкомиссия установила, что
Ранее сообщалось, что неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты «Союз-ФГ» после запуска с Байконура. «Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен
Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки. «Перед стартом он был открыт. Затем, как и положено, его закрыли», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что после заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода. «За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — сообщил источник.
Как сообщалось, 11 октября экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-10» совершил вынужденную посадку в Казахстане