Ракета-носитель «Союз» разрушилась из-за отказавшего пиропатрона

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«Госкомиссия установила, что из-за несрабатывания пиропатрона не открылся клапан на верхней части бокового блока первой ступени, вследствие чего газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты», — рассказал собеседник агентства. В результате аварийный блок первой ступени вошел в соударение с центральным блоком и повредил его.

Ранее сообщалось, что неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты «Союз-ФГ» после запуска с Байконура. «Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя. При его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал», — сказал источник.

Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки. «Перед стартом он был открыт. Затем, как и положено, его закрыли», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода. «За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — сообщил источник.