СМИ узнали, что у Анкары есть видео убийства журналиста Хашкаджи в саудовском посольстве

Источник: AFP 2018

«На записях видно, что сотрудники саудовской службы безопасности задержали Хашкагджи в консульстве после того, как он вошел туда 2 октября, чтобы получить официальные документы перед его предстоящей свадьбой. После этого они убили и расчленили его», — пишет газета.

«Голосовая запись из здания посольства показывает, что случилось с Джамалем после того, как он вошел туда. На ней слышен его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. На ней слышно, как его допрашивают, пытают, а потом убивают», — цитирует источник издание.

При этом источники сообщили The Washington Post, что турецкие власти с осторожностью подойдут к вопросу распространения этих записей, так как не хотят раскрыть схемы слежки за иностранными государствами в своей стране. По данным газеты, турецкие власти поделились информацией о записях с представителями американской администрации.

Газета отмечает, что пока неясно, просмотрели ли американские власти кадры видеосъемки и прослушали ли аудиозаписи.

Хашкаджи, который работает обозревателем газеты The Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.