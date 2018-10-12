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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Выводы о причинах аварии «Союза» огласят к 20-м числам октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Госкомиссия по выяснению причин аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» приступила к работе, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

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«Результаты должны быть получены к 20-м числам октября», — сказал он в пятницу журналистам.

«Первые элементы конструкции (ракеты — ИФ) найдены в Казахстане. Они помогут анализировать, что произошло. После этого анализа будут приняты необходимые меры, будут продолжены полеты. Возможно, мы сдвинем немного следующий пуск», — сказал он.

Окончательной версии аварии космического корабля «Союз» пока нет, но причины понятны, добавил Крикалев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — сказал Крикалев журналистам.

Ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально. Надо еще раз сказать — насколько надежно построена система аварийного спасения, и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на Землю, не превышая штатных перегрузок.
Сергей Крикалев
исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса»

Как сообщалось, 11 октября экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-10» совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за аварии, которая произошла спустя две минуты после старта корабля с космодрома Байконур. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Они не пострадали.

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Во время загрузки произошла ошибка.
05:57 (мск)© Ньюстюб
Место посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-10»
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