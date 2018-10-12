Выводы о причинах аварии «Союза» огласят к 20-м числам октября
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Госкомиссия по выяснению причин аварийного запуска
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Госкомиссия по выяснению причин аварийного запуска
«Результаты должны быть получены к 20-м числам октября», — сказал он в пятницу журналистам.
«Первые элементы конструкции (ракеты — ИФ) найдены в Казахстане. Они помогут анализировать, что произошло. После этого анализа будут приняты необходимые меры, будут продолжены полеты. Возможно, мы сдвинем немного следующий пуск», — сказал он.
Окончательной версии аварии космического корабля «Союз» пока нет, но причины понятны, добавил Крикалев.
«Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло,
Ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально. Надо еще раз сказать — насколько надежно построена система аварийного спасения, и какие резервы заложены, что даже при таких неблагоприятных условиях, в каких оказалась ракета, экипаж благополучно вернулся на Землю, не превышая штатных перегрузок.
Как сообщалось, 11 октября экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-10» совершил вынужденную посадку в Казахстане
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