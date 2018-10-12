Индонезия после землетрясения: уничтоженный цунами город Палу

Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов побывал на месте и посмотрел, что осталось от города и как переживают удар стихии местные жители.

В результате землетрясения и цунами 28 октября в Индонезии погибли около двух тысяч человек, еще пять тысяч — числятся пропавшими без вести.