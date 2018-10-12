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13:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Индонезия после землетрясения: уничтоженный цунами город Палу

Индонезийский город Палу две недели назад сначала пострадал от землетрясения, а затем почти сразу на него обрушилось цунами.

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Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов побывал на месте и посмотрел, что осталось от города и как переживают удар стихии местные жители.

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11 октября власти официально остановили поиски погибших и начинают восстановительную операцию.

В результате землетрясения и цунами 28 октября в Индонезии погибли около двух тысяч человек, еще пять тысяч — числятся пропавшими без вести.

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