Индонезия после землетрясения: уничтоженный цунами город Палу
Индонезийский город Палу две недели назад сначала пострадал от землетрясения, а затем почти сразу на него обрушилось цунами.
Индонезийский город Палу две недели назад сначала пострадал от землетрясения, а затем почти сразу на него обрушилось цунами.
Корреспондент
11 октября власти официально остановили поиски погибших и начинают восстановительную операцию.
В результате землетрясения и цунами 28 октября в Индонезии погибли около двух тысяч человек, еще пять тысяч — числятся пропавшими без вести.
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