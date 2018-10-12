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18:20 (мск), источник: RTVi

ФСИН выявила 168 нарушений при применении силы к заключенным

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России после масштабной проверки исправительных учреждений и следственных изоляторов из-за пыток в ярославской колонии нашла 168 случаев, когда сотрудники нарушали правила, связанные с применением к заключенным силы или спецсредств. Об этом 12 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

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После публикации видеозаписей о пытках в колонии № 1 в Ярославле в ведомстве создали специальные комиссии, которые проверяли все случаи применения силы к заключенным за год. Всего проверили 2101 учреждение.

Больше всего нарушений связано с тем, что сотрудники не записывали на видео случаи, когда применяли силу или специальные средства против заключенных. Комиссии отчитались, что таких случаев было 104. Еще 61 нарушение заключается в том, что материалы проверок не отправляли в прокуратуру. Еще в трех эпизодах сотрудники нарушили правила при применении силы и специальных средств.

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Во ФСИН заявили, что материалы проверок последних трех случаев отправили следователям, чтобы решить вопрос, нужно ли заводить уголовные дела. Прокуратура также получила результаты проверок. В ведомстве подчеркнули, что все виновные получили дисциплинарные наказания.

В конце июля «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Сотрудники ФСИН связали его, били и обливали холодной водой. Запись сделали в 2017 году. Через месяц издание показало еще одно видео с издевательствами над заключенными в том же исправительном учреждении. На нем видно, как людей заставляют пробегать по коридору туда-сюда, а сотрудники колонии их пинают и бьют дубинками.

Следственный комитет России завел дела по статье уголовного кодекса о превышении полномочий с применением насилия. Их объединили в одно производство и арестовали 12 человек. Начальника колонии по воспитательной части Ивана Калашникова отправили под домашний арест по состоянию здоровья. Замглавы ФСИН Валерий Максименко извинился перед Макаровым.

В конце сентября телеканал «Дождь» опубликовал видео с пытками в омской колонии № 7. Бывший заключенный Руслан Губанов сказал, что там систематически практиковали пытки, например, надевали на голову мешок и били током по гениталиям. В сюжете «Дождя» говорится, что пытки поддерживал начальник управления ФСИН в Омской области. В августе 2018 года его отправили в отставку.

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