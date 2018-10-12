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21:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Скандальное дело московского СИЗО-4 «Медведь» довели до суда через четыре года

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело о злоупотреблениях в столичном СИЗО № 4 «Медведь». Об этом «Ленте.ру» сообщила Людмила Нефедова, официальный представитель ведомства.

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Она уточнила, что обвиняемыми по делу проходят шесть человек, из которых трое — бывшие сотрудники СИЗО, а еще трое — арестованные за совершение тяжких преступлений на время следствия.

В зависимости от роли и степени участия обвинения предъявлены по статьям «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «дача взятки через посредника», «получение взятки», «превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

По словам Нефедовой, в 2014 году обвиняемый, находившийся в СИЗО «Медведь», при поддержке других осужденных и при помощи заместителя начальника оперативного отдела, отобрал у арестованного москвича жилплощадь — комнату в коммунальной квартире.

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Он же в обмен на «необходимые лекарственные средства, принимаемые без назначения врача» передал фельдшеру СИЗО 50 тысяч рублей через посредника. Он же при попустительстве охраны и при помощи других заключенных забил до смерти следственно-арестованного — таким образом пытаясь получить у него информацию о каналах поступления наркотиков в СИЗО-4.

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один содержится под домашним арестом. Еще двое отбывают наказания за ранее совершенные тяжкие преступления.

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Скандал в СИЗО № 4 разразился в 2014 году, после обнаружения тела мужчины, забитого до смерти другими заключенными. К тому моменту этот изолятор переехал в самое современное, построенное по спецпроекту здание, оснащенное всеми мыслимыми системами наблюдения, и незамеченные охраной издевательства не могли не вызвать подозрений — тем более, что практически одновременно в СИЗО № 1 «Матросская тишина» при странных обстоятельствах скончались трое арестованных, а их родные заявили о вымогательстве со стороны сотрудников столичного Главка ФСИН. Однако с середины 2015 года ход расследования этих дел не комментировался — и сообщение о направлении его в суд оказалось неожиданным.

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