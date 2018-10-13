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02:50 (мск), источник: Газета.Ру

Пентагон сообщил о взломе своей базы данных

Пентоган рассказал, что взлом базы данных ведомства привел к утечке данных сотрудников министерства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Associated Press.

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Источник: Reuters

По словам источника агентства, речь идет о взломе данных о поездках сотрудников ведомства — как военнослужащих, так и гражданского персонала. По предварительным оценкам, утечка коснулась около 30 тыс. человек, но эта цифра может возрасти. Похищенные данные включают в том числе информацию о кредитных картах сотрудников, подчеркивает агентство.

Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее лишь недавно. Официальный представитель Пентагона утверждает, что взлом произошел со стороны коммерческого поставщика.

В ведомстве указывают, что в настоящий момент оценивают масштабы инцидента, но уточняют, что секретная информация похищена не была.

Ранее Facebook рассказал о похищенных личных данных миллионов пользователей.

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