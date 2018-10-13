Источник: спецгруппа оценит возможность консервации МКС после ЧП с «Союзом»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии
«Речь идет как об изучении негативного сценария консервации станции, так и разработке нового графика полетов», — сказал он.
По словам собеседника агентства, подкомиссия работает в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.
Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.