Девять альпинистов погибли в Непале

Трагедия случилась на южном склоне горного массива Дхаулагири. На лагерь туристов, расположенный на высоте 3500 метров, обрушился оползень, после чего началась снежная буря.

В июле два альпиниста из России совершали восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров в Пакистане. Один из них, Сергей Глазунов, сорвался с горы и погиб. Второго россиянина — Александра Гукова — удалось спасти. Вертолеты долго не могли добраться до него из-за плохих метеоусловий. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.