В «Роскосмосе» опровергли сообщения об изучении возможности консервации МКС
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Госкорпорация рассчитывает возобновить запуски «Союзов» до конца года.
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Госкорпорация рассчитывает возобновить запуски «Союзов» до конца года.
В госкорпорации «Роскосмосе» опровергли сообщения, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» якобы изучает возможность консервации Международной космической станции.
Решений о создании
каких-либогрупп, тем более по такому вопросу, не принималось.
В госкорпорации призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенных данных и слухов. «Спекуляции, домыслы и публикация данных непроверенных источников лишь вредят ходу расследования, просим воздержаться от публикации непроверенной информации», — сказали в
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» создала подкомиссию для изучения последствий возможной консервации МКС.
«Специалисты изучают все материалы по нештатной работе РН “Союз ФГ”, которые ежедневно поступают в их распоряжение. Исходим из того, что после завершения работы комиссии, будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН “Союз”, пуски которой возобновятся до конца текущего года», — заявили агентству в
В госкорпорации также подчеркнули, что «вопрос о консервации станции (МКС — ИФ) не рассматривается».
Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась на МКС в минувший четверг с космодрома Байконур, но
Накануне вечером источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Интерфаксу», что в России