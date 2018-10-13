В «Роскосмосе» опровергли сообщения об изучении возможности консервации МКС

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В госкорпорации «Роскосмосе» опровергли сообщения, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» якобы изучает возможность консервации Международной космической станции.

Решений о создании каких-либо групп, тем более по такому вопросу, не принималось. пресс-служба «Роскосмоса»

В госкорпорации призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенных данных и слухов. «Спекуляции, домыслы и публикация данных непроверенных источников лишь вредят ходу расследования, просим воздержаться от публикации непроверенной информации», — сказали в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» создала подкомиссию для изучения последствий возможной консервации МКС.

Кроме того, в «Роскосмосе» считают, что запуски ракет-носителей типа «Союз» могут возобновиться уже в этом году.

«Специалисты изучают все материалы по нештатной работе РН “Союз ФГ”, которые ежедневно поступают в их распоряжение. Исходим из того, что после завершения работы комиссии, будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН “Союз”, пуски которой возобновятся до конца текущего года», — заявили агентству в пресс-службе.

В госкорпорации также подчеркнули, что «вопрос о консервации станции (МКС — ИФ) не рассматривается».

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» отправилась на МКС в минувший четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт Алексея Овчинина и астронавт Ник Хейг.

Спускаемый аппарат корабля «Союз» с Овчининым и Хейгом на борту приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. Экипаж утром 12 октября вернулся в Москву.