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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Источник: на Байконуре приостановили сборку следующей ракеты «Союз-ФГ»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На Байконуре приостановили работы со следующей ракетой «Союз-ФГ», чтобы специалисты занялись поиском на ней тех же дефектов, которые могли привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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По его словам, ракета, предназначенная для запуска «Прогресса МС-10», уже собрана в «пакет» (соединение блоков первой и второй ступени) и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе площадки 112-го космодрома.

«С ней уже проведен значительный объем проверок. Все работы с ракетой приостановлены, и не потому, что пришел запрет на пуски, ведь проводить подготовку не запрещено, а так как на ней могут быть те же дефекты, что и на аварийной ракете, а это может помочь расследованию», — рассказал собеседник агентства.

Ранее планировалось запустить корабль «Прогресс МС-10» с грузами для экипажа МКС 31 октября. Из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» запуск решили перенести на ноябрь.

Грузовик продолжают готовить

При этом подготовка к запуску «Прогресса МС-10» продолжается — специалисты РКК «Энергия» готовят грузы для доставки на МКС, но перестали укладывать их в корабль.

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«Понятно, что все придется укладывать по новой: какая-то аппаратура на станции уже не потребуется, а что-то нужно будет срочно доставить “Прогрессом” на станцию. Например, индивидуальные укладки с одеждой, бельем и другими расходными материалами, уже уложенные в “Прогресс” для экипажа, который не попал на МКС, нужно будет менять», — объяснил он.

По его словам, приостановка пусков ракет «Союз-ФГ» не влияет на работы с «Прогрессом МС-10», так как подготовка грузового корабля к запуску составляет два месяца, а ракеты — две недели. Таким образом, после снятия запрета на пуски грузовик можно было бы запустить в максимально короткие сроки.

Собеседник агентства отметил, что корабль можно «безболезненно» готовить вплоть до заправки двигателя компонентами топлива. Если же к этому моменту запрет не снимут, «Прогресс МС-10» переведут в режим хранения и будут ждать разрешения.

Авария «Союза»

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

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Место посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-10»
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