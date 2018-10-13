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14:05 (мск), источник: РИА Новости

В Черном море затонул теплоход с металлоломом, экипаж спасли

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Росморречфлота.

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Источник: РИА Новости

По его словам, судно следовало из порта Азов и находилось в 50 милях от берега. Оно затонуло на глубине 1,9 тысячи метров.

«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода. Все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана — были спасены», — сказал собеседник агентства, отметив, что экипаж сошел на плот.

Сейчас греческий танкер эвакуирует моряков в Новороссийск. Угрозы их жизни и здоровью нет.

«О причинах затопления говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то — предварительно — к ЧП могло привести внештатное смещение груза», — добавил собеседник агентства.
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