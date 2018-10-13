В Черном море затонул теплоход с металлоломом, экипаж спасли

Источник: РИА Новости

По его словам, судно следовало из порта Азов и находилось в 50 милях от берега. Оно затонуло на глубине 1,9 тысячи метров.

«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода. Все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана — были спасены», — сказал собеседник агентства, отметив, что экипаж сошел на плот.

Сейчас греческий танкер эвакуирует моряков в Новороссийск. Угрозы их жизни и здоровью нет.