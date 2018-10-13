Появилось видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане
В сети была опубликована видеозапись операции правоохранительных органов Дагестана по ликвидации боевиков во время штурма дома в селе Эндирей в Хасавюртовском районе.
В сети была опубликована видеозапись операции правоохранительных органов Дагестана по ликвидации боевиков во время штурма дома в селе Эндирей в Хасавюртовском районе.
Ранее сообщалось, что при адресной проверке одного из домов в селении произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский.
После этого силовики приступили к штурму дома, где забаррикадировались боевики.