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16:26 (мск), источник: Газета.Ру

Появилось видео операции по ликвидации боевиков в Дагестане

В сети была опубликована видеозапись операции правоохранительных органов Дагестана по ликвидации боевиков во время штурма дома в селе Эндирей в Хасавюртовском районе.

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Ранее сообщалось, что при адресной проверке одного из домов в селении произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский.

После этого силовики приступили к штурму дома, где забаррикадировались боевики.

Во время загрузки произошла ошибка.
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