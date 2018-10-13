В Дагестане нейтрализовали двух боевиков

Источник: РИА Новости

Сообщается, что в субботу в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Хасавюртовского района Дагестана, органы безопасности получили информацию о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооруженные бандиты, причастные к ряду преступлений террористической направленности.

Добавляется, что спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывались бандиты, жителей близлежащих домов эвакуировали.

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«Проведенная органами ФСБ и силами правопорядка операция завершила уничтожение группы сторонников ИГ* в Хасавюртовском районе… В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы», — говорится в сообщении.

Согласно данным оперативного штаба, преступники причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское.

«На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы. В ходе перестрелки ранение получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии. Пострадавших среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта операция органов безопасности и сил правопорядка явилась завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГ* в Хасавюртовском районе республики.