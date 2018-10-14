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10:22 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пожар уничтожил роскошную яхту возле Канн (фото)

В борьбе с огнем пострадали пожарные.

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Роскошная 42-метровая яхта Lalibela была уничтожена огнем на пляже Гольф-Жюан на Лазурном Берегу во Франции.

Lalibela — элитная яхта, стоимость аренды которой составляла 75 тысяч евро в неделю зимой. Летом цена была еще выше.

Не считая восьми членов экипажа, на судне могло разместиться до 12 гостей в шести роскошных каютах. На борту работали кондиционеры, Wi-Fi, тренажёрный зал. Стены украшали деревянные панели.

Яхту обновили и переоборудовали в 2013 году. Она развивала скорость до 15 узлов. Сайт Yacht Charter Fleet назвал Lalibela идеальным сочетанием роскоши и производительности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар охватил Lalibela около трех утра. Он уничтожил каюты и верхнюю палубу. Два члена экипажа, находившиеся на борту, успели покинуть яхту. Они не пострадали.

На вызов приехало несколько пожарных машин. В борьбе с огнем двое пожарных получили повреждения. Чтобы огонь не перекинулся соседние яхты, их переместили.

Пока неизвестно, подлежит ли Lalibela восстановлению. Причину пожара тоже не называют.

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