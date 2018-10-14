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14:56 (мск), источник: Интерфакс

Главред «Эха Москвы» попал в больницу и перенес срочную операцию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Алексей Венедиктов чувствует себя нормально, но неделю проведет в больничной палате.

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Источник: РИА "Новости"

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.

Я вчера был госпитализирован срочно по «скорой помощи», мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю.
Алексей Венедиктов
Главный редактор «Эха Москвы»

По его словам, чувствует он себя нормально, «иначе бы не взял трубку», прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.

«Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты», — сказал главред «Эха Москвы».

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