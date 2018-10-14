Главред «Эха Москвы» попал в больницу и перенес срочную операцию
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Алексей Венедиктов чувствует себя нормально, но неделю проведет в больничной палате.
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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Алексей Венедиктов чувствует себя нормально, но неделю проведет в больничной палате.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.
Я вчера был госпитализирован срочно по «скорой помощи», мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю.Алексей ВенедиктовГлавный редактор «Эха Москвы»
По его словам, чувствует он себя нормально, «иначе бы не взял трубку», прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.
«Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты», — сказал главред «Эха Москвы».