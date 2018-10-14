Эксперты: танкер нацистов приведет к катастрофе на Балтике

Немецкий нефтяной танкер «Франкен», затопленный советскими военными самолетами 8 апреля 1945 года, до сих пор содержит 150 тонн топлива, что может привести к катастрофе в Балтийском море.
Дайверы обнаружили, что корабль на дне Гданьского залива находится в критическом состоянии. Дальнейшее его разрушение приведет к тому, что топливо начнет просачиваться в море.
«Вся дикая природа в этом регионе может погибнуть, если произойдет разлив», — рассказала Ольга Сарна, председатель морской природоохранной группы фонда MARE.
Предполагается, что «Франкен» содержит смесь тяжелого и легкого масел. «Тяжелое масло будет оседать, а затем распространяться по дну залива, убивая все в этом районе», — сказала Ольга.
«Если нефть легкая, то это еще опаснее, — говорит эксперт MARE, — потому что она выйдет на поверхность, а затем достигнет пляжей». Речь идет о полосе длиной как минимум 80 км.
Назвать точные сроки возможной катастрофы эксперты не берутся, но Сарна утверждает, что ситуация ухудшается с каждым днем. Корабль затонул между двумя дюнами. В этом месте сильное подводное течение, которое постоянно омывает корабль.