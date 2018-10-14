Боевики не смогли отстреляться от Росгвардии

Двое боевиков кизилюртовской бандгруппы были убиты в субботу в результате спецоперации, проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана.

В перестрелке с членами экстремистского подполья пострадали три бойца спецподразделений. Как выяснилось, боевики входили в группировку, на счету которой убийства двух полицейских, а также местного жителя и имама.

Оперативники ФСБ в течение нескольких недель вели последних остававшихся на свободе членов кизилюртовской (эндирейской) бандгруппы. В начале сентября в лесном массиве в 2 км юго-западнее села Тотурбийкала Хасавюртовского района был убит ее лидер Абас Хабуев. После его ликвидации пятеро его сообщников продолжали числиться в розыске. Однако большинство из них, по данным силовиков, были пособниками.

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В конце сентября на отдельном участке Буйнакского и Кумторкалинского районов республики, в районе Буйнакского перевала, через который проходит трасса, соединяющая Буйнакск и Махачкалу, был введен режим контртеррористической операции. Уже на следующий день, 28 сентября, в окрестностях поселка Талги был убит участник эндирейской бандгруппы Шамиль Билалов. Его сообщникам удалось тогда скрыться, но оперативники предполагали, что рано или поздно они вернутся в родное село.

Адресную проверку в Эндирее проводили бойцы Росгвардии. Оказалось, что убежище разыскиваемые жители села нашли в недостроенном доме своего односельчанина. Когда омоновцы приблизились к нему, боевики встретили их огнем, ранив одного из них.

Заблокировав дом и эвакуировав жителей соседних домов, росгвардейцы вызвали спецназовцев ФСБ.

После того как находившиеся в укрытии «лесные» отказались сложить оружие, силовики пошли на штурм. После непродолжительного боя стало ясно, что боевиков было двое. Это были 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов.

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В ходе штурма ранения получили также два спецназовца ФСБ. Никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Национального антитеррористического комитета, ликвидированные боевики были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. На их счету убийство двух сотрудников патрульно-постовой службы на федеральной трассе между селами Комсомольское и Стальское Кизилюртовского района в июле этого года. Тогда полицейские попытались остановить для проверки автомобиль, однако находившиеся в машине расстреляли их из автоматов (еще один полицейский был ранен) и ушли от преследования.

В прошлом году в селе Тотурбийкала боевики убили местного жителя, а в январе этого года в селе Муцалаул — имама мечети.

В мае этого года два члена группы организовали взрыв в помещении для зиярата у могилы шейха Саида-афанди Чиркейского в селе Чиркей Буйнакского района.