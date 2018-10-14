Боевики не смогли отстреляться от Росгвардии
В Дагестане ликвидированы члены кизилюртовской бандгруппы.
В Дагестане ликвидированы члены кизилюртовской бандгруппы.
Двое боевиков кизилюртовской бандгруппы были убиты в субботу в результате спецоперации, проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана.
Оперативники ФСБ в течение нескольких недель вели последних остававшихся на свободе членов кизилюртовской (эндирейской) бандгруппы. В начале сентября в лесном массиве в 2 км
В конце сентября на отдельном участке Буйнакского и Кумторкалинского районов республики, в районе Буйнакского перевала, через который проходит трасса, соединяющая Буйнакск и Махачкалу, был введен режим контртеррористической операции. Уже на следующий день, 28 сентября, в окрестностях поселка Талги был убит участник эндирейской бандгруппы Шамиль Билалов. Его сообщникам удалось тогда скрыться, но оперативники предполагали, что рано или поздно они вернутся в родное село.
Адресную проверку в Эндирее проводили бойцы Росгвардии. Оказалось, что убежище разыскиваемые жители села нашли в недостроенном доме своего односельчанина. Когда омоновцы приблизились к нему, боевики встретили их огнем, ранив одного из них.
После того как находившиеся в укрытии «лесные» отказались сложить оружие, силовики пошли на штурм. После непродолжительного боя стало ясно, что боевиков было двое. Это были 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов.
В ходе штурма ранения получили также два спецназовца ФСБ. Никто из мирных жителей не пострадал.
По данным Национального антитеррористического комитета, ликвидированные боевики были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов. На их счету убийство двух сотрудников
В мае этого года два члена группы организовали взрыв в помещении для зиярата у могилы шейха
Юлия Рыбина, Махачкала