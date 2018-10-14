СМИ: небольшой самолет въехал в толпу на аэродроме в Германии

Легкомоторный самолет Cessna въехал в воскресенье в группу людей при посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен. Об этом сообщило издание Focus Online.

По его данным, погибли не менее трех человек, среди них ребенок. Еще восемь человек пострадали.

Как указывает агентство DPA со ссылкой на полицию, все они находились на краю взлетно-посадочной полосы, когда самолет при посадке совершил неудачный маневр.

По информации местных правоохранителей, пилот неудачно зашел на посадку и, почти сблизившись с землей, был вынужден уйти на второй круг. При этом самолет не смог быстро набрать необходимую высоту и сблизился с группой людей, стоявших на взлетном поле. Он задел крылом трех человек.