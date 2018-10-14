Полиция задержала под Парижем более 20 чеченцев-рэкетиров

Полиция раскрыла банду, которая требовала 200 евро с грузовых фур и автобусов, въезжавших в Париж из стран Восточной Европы. Водителей, которые отказывались платить, избивали. За месяц преступники собирали до 200 тысяч евро «налога».

Подготовка к операции заняла несколько недель. Задержания проходили в момент передачи денег.

Гражданство задержанных чеченцев не раскрывается. В российском посольстве агентству ТАСС отказались комментировать задержание чеченцев, заявив, что не располагают никакой информацией.