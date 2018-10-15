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00:10 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киево-Печерской лавре задержали более сотни человек

Украинская полиция задержала в Киево-Печерской лавре 122 человека. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Источник: Reuters

По утверждению источника издания в правоохранительных органах, на территории крупнейшего монастыря УПЦ Московского патриархата еще с утра появилась «группа мужчин спортивной внешности, которые явно не молиться туда пришли».

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Задержанные не сопротивлялись, некоторые из них утверждали, что они семинаристы. В итоге 66 человек были отправлены в отделения полиции для проверки документов, остальных бойцы ОМОН заблокировали перед входом в лавру.

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Ранее о планах захватывать храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявлял лидер раскольников Филарет. В интервью «РБК-Украина» он сказал, что после получения страной автокефалии Киево-Печерская лавра и другие храмы перейдут к возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). 28 сентября боевики запрещенного в России «Правого сектора» захватили Свято-Троицкий храм УПЦ МП в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, избили прихожан и сменили замки на дверях. В полиции Ивано-Франковской области случившееся назвали визитом чиновников.

В стране сейчас действуют три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоническими и не признаны другими православными церквами. Единственной канонической считается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

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