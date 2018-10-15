В Киево-Печерской лавре задержали более сотни человек
Украинская полиция задержала в
Украинская полиция задержала в
По утверждению источника издания в правоохранительных органах, на территории крупнейшего монастыря УПЦ Московского патриархата еще с утра появилась «группа мужчин спортивной внешности, которые явно не молиться туда пришли».
Задержанные не сопротивлялись, некоторые из них утверждали, что они семинаристы. В итоге 66 человек были отправлены в отделения полиции для проверки документов, остальных бойцы ОМОН заблокировали перед входом в лавру.
14 октября православные отмечают великий праздник Покров Пресвятой Богородицы.
Ранее о планах захватывать храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявлял лидер раскольников Филарет. В интервью «РБК-Украина» он сказал, что после получения страной автокефалии
В стране сейчас действуют три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоническими и не признаны другими православными церквами. Единственной канонической считается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.
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