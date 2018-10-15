В управлении президента нашелся аферист
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве с ломбардами.
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве с ломбардами.
Как стало известно «Ъ», главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший
Потерпевшим от действий полковника Горбатова, как следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Ъ», является коммерческий директор сети элитных так называемых часовых ломбардов. В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50−100 тыс. под залог снятых прямо с руки часов. Речь, разумеется, идет об изделиях брендовых швейцарских марок.
Бизнесмен, по версии следствия, через некоторое время пригласил ломбардиста в ресторан, где познакомил его со своим приятелем, тоже коммерсантом Владимиром Коробковым, однако представил его «высокопоставленным сотрудником ФСБ». Господин Коробков, имевший некоторый опыт службы в правоохранительной системе, блестяще справился с ролью. В течение двух недель он убедил ломбардиста, что вернет изъятое, и уже в марте тот передал господину Ходжояну вознаграждение для лжечекиста в размере $100 тыс.
Часы и деньги ростовщику так и не вернули, хотя в уголовном деле он
Предприниматель на этот раз засомневался в служебных возможностях господина Коробкова, поэтому тот решил подключить к афере своего приятеля, уже настоящего полковника ФСБ Михаила Горбатова. Старший оперативник 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ в то время был прикомандирован в администрацию президента РФ и занимал в ней должность начальника
Подключение к афере реального полковника ФСБ позволило господам Ходжояну и Коробкову затребовать с ломбардиста совсем уж нереальную сумму в долларах. При этом, по их словам, на этот раз необходимо было договариваться с руководством сразу двух правоохранительных ведомств — оперативного и следственного. Затем господин Коробков любезно согласился снизить выкуп до $300 тыс. при условии, что деньги будут выплачены в течение двух недель. Однако и эта сумма оказалась неподъемной для ростовщика.
На очередных переговорах в ресторане «партнеры» так запугали ломбардиста, что, по сути, вынудили его выступить в непривычной для себя роли клиента ломбарда. Тот, попросив об очередной отсрочке платежа, предоставил им в залог два экземпляра часов Harry Winston и по одному экземпляру De Witt и Bovet (стоимость каждого хронометра в новом варианте более $300 тыс.). Сам же потерпевший поехал писать заявление в ГВСУ СКР. Проведя доследственную проверку, военные следователи дали обращению коммерсанта ход.
В результате оперативники управления собственной безопасности ФСБ сначала задержали приехавших за деньгами господ Ходжояна и Коробкова, а потом ими был взят в своей квартире и полковник Горбатов. Следствие полагает, что
Всех троих по ходатайствам ГВСУ СКР 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО. Интересно, что, обосновывая необходимость арестов обвиняемых, следователи ГВСУ всякий раз приводили стандартную фразу о том, что, оставаясь на свободе, они могут угрожать свидетелям или уничтожить улики по уголовному делу. В случае же с полковником Горбатовым следователя активно поддержали коллеги чекиста, указавшие в оперативной справке, что тот реально может противодействовать расследованию, поскольку «обладает навыками оперативной работы и обширными связями в правоохранительной системе». Против такого аргумента, видимо, нечего было возразить ни самому офицеру, ни его защите. Во всяком случае, в отличие от своих предполагаемых подельников, избранную меру пресечения он ни разу не обжаловал. Господа Ходжоян и Коробков буквально завалили суды жалобами, но в их удовлетворениях под разными предлогами было отказано. Адвокаты фигурантов расследования от комментариев воздержались, сославшись в том числе на подписки о неразглашении, данные следствию. При этом следует отметить, что из управления президента полковника Горбатова сразу после ареста уволили, хотя в ФСБ он до сих пор числится. Поменялось в самом управлении и его руководство, правда, неясно, было это сделано
Сергей Машкин, Николай Сергеев