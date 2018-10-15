Полиция сообщила о захвате заложников недалеко от главного вокзала Кельна

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.