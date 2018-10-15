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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Полиция сообщила о захвате заложников недалеко от главного вокзала Кельна

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.

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Источник: AP 2018

Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.

Число заложников пока неизвестно.

​Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.

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