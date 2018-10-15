Полиция сообщила о захвате заложников недалеко от главного вокзала Кельна
БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.
БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция немецкого Кельна сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.
Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац, обстоятельства выясняются.
Число заложников пока неизвестно.
Позже один из полицейских рассказал, что людей удерживают в аптеке и на месте происшествия есть признаки задымления.
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной.
В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.