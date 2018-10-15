На вокзале Кёльна освобождена заложница
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Спецоперация по освобождению заложницы на вокзале в Кёльне завершена, сообщил «Интерфаксу» представитель полиции города.
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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Спецоперация по освобождению заложницы на вокзале в Кёльне завершена, сообщил «Интерфаксу» представитель полиции города.
«Операция закончена. Заложница освобождена», — сказал он.
По словам собеседника агентства, «захватчику и заложнице в настоящее время оказывается медицинская помощь». Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.
Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кёльне была захвачена заложница. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 (13:45 по московскому времени).