На вокзале Кёльна освобождена заложница

По словам собеседника агентства, «захватчику и заложнице в настоящее время оказывается медицинская помощь». Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.

Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кёльне была захвачена заложница. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 (13:45 по московскому времени).