«Борзоте» подыскали срок

Суд признал соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина виновным в мошенничестве, сокрытии средств и невыплате зарплаты. Его осудили на два года лишения свободы. Правоохранительные органы обратили внимание на мужчину после того, как жалобы на задержку зарплат поступили президенту РФ Владимиру Путину. Он назвал руководителей завода «борзотой» и попросил свердловского губернатора разобраться в ситуации.

В понедельник Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила (Свердловская область) приговорил одного из собственников ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Дениса Кокорина к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф 500 тыс. руб. Он обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации).

Широкую огласку ситуация на заводе получила в июле 2017 года, когда президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал о поступивших ему во время «Прямой линии» жалобах на руководство завода. В частности, в жалобе указывалось, что руководство предприятия отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

Президент просил разобраться, «откуда такая борзота» и отношение к сотрудникам. На следующий день на заводе начались выплаты долгов по зарплате. Также в регион приехала бригада центрального аппарата СКР, которая проверяла наличие волокиты в расследовании дела о невыплате зарплаты. На время проверки от должности был отстранен экс-глава свердловского управления СКР Валерий Задорин.

ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» работал с 1964 года. С 2014 года производство на заводе было сокращено на 70%. «Модернизация производства собственником не проводилась. Фактически изготовление продукции было прекращено еще в 2016 году», — отмечали в департаменте информполитики Свердловской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2012 года предприятие получало только убытки — в 2016 году они превысили 30 млн руб.

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты было возбуждено в сентябре 2016 года по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше трех месяцев). После обращения Владимира Путина были возбуждены еще два уголовных дела о мошенничестве и сокрытии средств, все они объединены в одно производство. Подозреваемым по делу кроме Дениса Кокорина также стал руководитель предприятия Сергей Янковец. Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемые с декабря 2015 по январь 2017 год задолжали 280 работникам 7,5 млн руб.

(ранее СКР сообщал, что максимальная сумма долгов по зарплате — 13 млн руб.). Кроме того, в 2013—2015 годах Денис Кокорин вывел средства завода на подконтрольную ему фирму. Для этого он заключил фиктивные договоры поставки товара с «УралЭнергоМаш». Фактически компания, с которой был заключен договор, ничего не поставляла. В общей сложности с завода было выведено более 22 млн руб. С октября 2016 по январь 2017 года Денис Кокорин скрыл средства на общую сумму около 5 млн руб.

Осужденного взяли под стражу в зале суда, после оглашения приговора он отказался общаться с прессой. По данным «Ъ-Урал», его защита будет рассматривать приговор на возможность обжалования, поскольку обвиняемому был вынесен реальный срок лишения свободы.

Гособвинение просило для Дениса Кокорина четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. В свердловской прокуратуре сообщили, что суд «практически поддержал требования гособвинителя». «Мы внимательно изучим приговор. У нас есть десять дней, чтобы определиться есть основания для обжалования приговора или нет», — пояснили в прокуратуре.

Ольга Кураева, Екатеринбург