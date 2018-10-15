Комиссия по ЧП с «Союзом» допустила версию саботажа

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Установлен факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Однако причины этого не ясны», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, либо предстартовый контроль не был проведен должным образом, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность «и требуется разработка дополнительных методик контроля».

«Либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», — добавил он.

11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла авария носителя. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Спасательная капсула с ними благополучно приземлилась в 20 км от Жезказгана.