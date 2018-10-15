Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борт с телом Игоря Груднова вылетел в Ростов-на-Дону
Российскую «ракету-невидимку» показали вблизи (фото)
Кошка спасла хозяйку от рака груди
Летчик-космонавт Корниенко об аварии "Союза": ребятам повезло
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Китай отказался от газа: кто будет за это платить - эксперт
Личное фото Загитовой вызвало жаркие споры
"Украине отказали в автокефалии: Филарет лишился сана" - СМИ
Резкое решение Кремля по разрыву напугало ЕС - СМИ
«Мамаеву пока доступен только прогулочный дворик»
Нурмагомедов отказался проводить бой с Мэйуэзером в Лас-Вегасе
Министр ответил, что делать украинцам, которым надо ездить в РФ
Умер народный артист России Степан Пучинян
Жена-пенсионерка после операции ушла от Гогена Солнцева
Фото с младенцем: Борис Корчевников стал отцом
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Фоторепортажи
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
8Находка десятилетия
20:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Главному поставщику «посольского кокаина» предлагали подставить Россию

Андрею Ковальчуку, одному из главных фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию, предлагали дискредитировать российскую дипмиссию в обмен на политическое убежище за границей. Об этом рассказал адвокат мужчины Владимир Жеребенков, передает РИА Новости.

Наверх

По его словам, представители немецких служб по борьбе с наркотиками вместе с американскими коллегами приходили к Ковальчуку в берлинской тюрьме три раза. «Обещали политическое убежище, если он даст показания, что российское посольство занимается противоправной деятельностью. Он отказался», — пояснил Жеребенков.

Он добавил, что обвиняемый намерен просить о рассмотрении дела судом присяжных. На стадии следствия он не дает показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции, добавил защитник.

Новость
Завхоз отличился в Аргентине

Германия выдала Ковальчука России в конце июля, он находится в московском СИЗО «Матросская тишина».

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к контрабанде наркотиков.

 Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
США и Израиль раскрыли обман России
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
Уличенного Путиным в «борзоте» главу завода осудили на 2 года
Глобальное потепление может оставить Землю без пива
Расцвел самый большой и жутко пахнущий цветок в мире (фото)
Как выглядит роскошное, но заброшенное казино на берегу моря
Археологи нашли корабль викингов, спрятанный под землей
Спорт
«Мамаеву пока доступен только прогулочный дворик» Футболист «Краснодара» читает материалы дела и хорошо общается с сокамерником
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Новая Lada за 900 тысяч: подробности комплектации Кроссовую версию «высокого хэтчбека» предложат в трех комплектациях по цене от 729 900 рублей
Кино
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову» Телеведущая и певица Ольга Бузова нашла свою любовь в шоу телеканала ТНТ
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Жилищные условия россиян улучшат ипотекой и капремонтом
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
IKEA весной начнет продажи товаров для животных в России
Дети
Официально: Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями У королевы Елизаветы II появится еще один правнук
Леди
В мире животных: 5 стареющих альфа-самцов Рассказываем про отечественных звезд, которые уже не в юном возрасте, но они все еще могут показать мышцы и ответить так, что мало не покажется.
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь