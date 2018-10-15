Главному поставщику «посольского кокаина» предлагали подставить Россию

По его словам, представители немецких служб по борьбе с наркотиками вместе с американскими коллегами приходили к Ковальчуку в берлинской тюрьме три раза. «Обещали политическое убежище, если он даст показания, что российское посольство занимается противоправной деятельностью. Он отказался», — пояснил Жеребенков.

Он добавил, что обвиняемый намерен просить о рассмотрении дела судом присяжных. На стадии следствия он не дает показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции, добавил защитник.

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Германия выдала Ковальчука России в конце июля, он находится в московском СИЗО «Матросская тишина».

Расследование «кокаинового дела» началось еще в декабре 2016 года после того, как в школе при российском посольстве нашли 12 подозрительных чемоданов. В них силовики обнаружили 389 килограммов кокаина. По данным ФСБ России, чистый вес наркотика составлял 362 килограмма. Для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

В результате в Аргентине были взяты под стражу два фигуранта дела (Иван Близнюк и Александр Чикало). На территории России арестованы три человека (Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов), еще один — Ковальчук — был задержан и арестован в Германии.