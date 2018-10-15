В России за два дня нашли тысячу скрывавшихся преступников

Источник: РИА "Новости"

Около тысячи осужденных, скрывшихся от правоохранителей после вынесения им приговора, найдены в ходе совместной операции ФСИН, МВД РФ и МВД стран СНГ, прошедшей 2 и 3 октября. Об этом сообщает официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России.

«В период проведения операции задержаны 1164 лица, находящихся в местном, федеральном и международном розыске, в том числе 989 осужденных, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН РФ», — рассказали в ведомстве.

При этом 509 человек скрылись после вынесения им приговора к наказанию, не связанному с лишением свободы, 441 человек не прибыл к месту наказания в колонию-поселение; 272 осужденных не явились в орган ФСИН за соответствующим предписанием, а еще 169 человек получили такое предписание, но сразу же скрылись.