В Сирии боевики ИГ* взяли в плен 700 человек
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Исламское государство"* 13 октября напали на лагерь беженцев в сирийском районе
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки «Исламское государство"* 13 октября напали на лагерь беженцев в сирийском районе
«Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ* 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе
Он добавил, что похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве «живого щита» для прикрытия боевиков от возможного наступления «Сирийских демократических сил».
Савченко подчеркнул, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
*Запрещённая в России террористическая организация.